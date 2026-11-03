(ANSA) - TOKYO, 03 NOV - Il Giappone accelera sul riarmo e si allinea sempre più alle raccomandazioni di Washington. Secondo fonti a conoscenza del dossier citate dal Japan Times, il governo guidato dalla premier conservatrice Sanae Takaichi sta valutando un piano di spesa per la difesa da quasi 500 miliardi di dollari in cinque anni, che quasi raddoppierebbe gli investimenti rispetto all'attuale programmazione e rafforzerebbe le capacità militari del Paese. Se adottato, il programma prevedrebbe una spesa compresa tra 70.000 e 80.000 miliardi di yen, pari a fino a 508 miliardi di dollari, rispetto ai 43.000 miliardi di yen stanziati con l'attuale piano quinquennale avviato nell'anno fiscale 2023. La cifra potrebbe tuttavia cambiare: il governo sta mettendo a punto il bilancio in vista della fine dell'anno e rivedrà i tre documenti strategici in materia di sicurezza. Secondo le fonti, i nuovi fondi dovrebbero finanziare acquisti come grandi quantità di droni. Con l'attuale programma, formulato alla fine del 2022, Tokyo aveva già aumentato nettamente la spesa prevista rispetto ai 27.500 miliardi di yen iniziali, puntando su missili a lungo raggio per capacità di contrattacco, munizioni e parti di ricambio per gli equipaggiamenti militari. La leader giapponese punta a rafforzare l'asse Tokyo-Washington in un contesto regionale sempre più teso, segnalando una rinnovata disponibilità ad allinearsi alle richieste statunitensi su difesa e sicurezza. In base ai dati diffusi dal ministero della Difesa giapponese, nell'anno fiscale 2025 Tokyo ha acquistato armi statunitensi attraverso il programma Foreign Military Sales (Fms) per circa 993 miliardi di yen, in aumento di circa 110 miliardi rispetto all'anno precedente. Tra gli acquisti principali figurano i caccia stealth F-35A e F-35B, per un totale di 222,7 miliardi di yen, e gli aerei rifornitori KC-46A, per 222,4 miliardi. La debolezza della valuta nipponica ha reso più onerosi gli acquisti in dollari e rappresenta un fattore di pressione aggiuntivo per Tokyo, chiamata a finanziare un piano di espansione militare senza precedenti mentre i costi di approvvigionamento continuano a crescere. (ANSA).