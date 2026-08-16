(ansa) - TOKYO, 16 AGO - Sale a nove il bilancio delle vittime causate dalle piogge record che hanno colpito nei giorni scorsi la prefettura di Chiba, a est di Tokyo, mentre un uomo risulta ancora disperso. Lo ha reso noto il centro di gestione delle emergenze della stessa prefettura, spiegando che nella giornata di sabato è stato recuperato, in un canale di irrigazione nella città di Isumi, il corpo di un uomo di circa 70 anni, la cui morte è stata successivamente confermata dalle autorità. Tra le nove vittime figurano anche una donna di circa 70 anni, trovata all'interno di un veicolo di piccola cilindrata sommerso fino al tetto nella città di Kashiwa, e un uomo sulla quarantina, rimasto intrappolato in un'auto allagata in un sottopasso nella città di Chiba. Il caso dell'uomo tuttora disperso, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco della città di Chiba, riguarda una persona che si era offerta di andare a recuperare attrezzature di soccorso dopo aver sentito le richieste d'aiuto di un altro uomo rimasto bloccato sul tetto della propria auto sommersa. Da allora dell'uomo partito per prestare soccorso non si hanno più notizie. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, sono circa 460 le persone ospitate in 92 centri di evacuazione allestiti nell'area colpita dalle inondazioni. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono nelle zone più colpite della prefettura, dove le forti piogge hanno provocato allagamenti diffusi, danni alle infrastrutture e l'interruzione della viabilità in diverse aree urbane e rurali. (ansa).