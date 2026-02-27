(ANSA) - SANREMO, 27 FEB - Gianni Morandi spunta a sorpresa sul palco del teatro Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro, in gara a Sanremo, sulle note di 'Vita', portata al successo insieme a Lucio Dalla. Pietro attualizza il brano evergreen inserendo alcuni versi rappati. Al termine dell'esibizione un abbraccio tra padre e figlio. "Gianni, questa è casa tua", dice Carlo Conti ad un commosso Morandi. "Ero tesissimo. Come sono andato?", chiede Gianni. Replica Pietro: "Secondo me sei andato molto bene. Si vede che l'hai fatta un paio di volte". (ANSA).