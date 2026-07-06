(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, è il nuovo presidente del Comitato di Indirizzo di AIPo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po). Per Comazzi si tratta di un ritorno alla guida dell'Agenzia, incarico già ricoperto tra il 2023 e il 2024 nell'ambito della rotazione, ogni due anni, prevista tra le Regioni istitutive di AIPo. Comazzi succede a Elisa Venturini, assessore all'Ambiente della Regione Veneto, che continua a essere componente del Comitato di Indirizzo assieme al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e all'assessore a Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi. "Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell'importanza strategica che AIPo riveste per la sicurezza dei territori e delle comunità che vivono lungo il Po - sottolinea Comazzi -. Metterò nuovamente a disposizione dell'Agenzia le competenze e l'esperienza maturate in questi anni nella tutela del territorio e nella difesa del suolo. Sono certo che, lavorando in piena sinergia con le altre Regioni e con gli enti locali, sapremo rafforzare le politiche di prevenzione del rischio idrogeologico, salvaguardare e valorizzare il fiume Po e il suo ecosistema, nell'interesse dell'ambiente e dei cittadini". (ANSA).