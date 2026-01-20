(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti, credo sia il più toccante", ha detto Giancarlo Giammetti all'indomani della scomparsa dello stilista, ex compagno e socio dell'imprenditore. "Ha insegnato al mondo come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola. I vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare. La sua frase "amo la bellezza, non è colpa mia", ha aggiunto parlando fuori dalla sede di Pm23 in Piazza Mignanelli. ''Abbiamo cominciato qui e questa piazza è nostra e rimarrà sempre parte di noi. Rosso Valentino rimarrà un bel colore e qualcun altro lo porterà avanti", ha detto ancora. (ANSA).