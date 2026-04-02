(ANSA) - VENEZIA, 02 APR - A Venezia sono già stati registrati 45mila pagamenti del contributo d'accesso, di cui 28mila relativi ai primi quattro giorni di applicazione di quest'anno: quelli che vanno da domani, giorno dell'entrata in vigore, a Pasquetta. Per domani le comunicazioni di esenzione al portale sono 23mila, di cui 20mila per visitatori pernottanti in una delle strutture ricettive del Comune, esenti in quanto già corrispondono la tassa di soggiorno. Quella in vigore da domani è la terza fase sperimentale del ticket d'accesso. (ANSA).