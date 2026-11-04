(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Intendiamo lavorare affinché durante l'iter parlamentare della legge di bilancio la misura del taglio possa essere eliminata". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara rispondendo al question time alla deputata del Pd Irene Manzi. "Questo Governo ha assunto circa 206.000 unità di personale: considerato che sono già stimate altre circa 40 mila assunzioni di docenti per il prossimo anno scolastico, in questa legislatura i docenti assunti saranno ben più di 20 mila rispetto alla legislatura precedente. Abbiamo anche salvato migliaia di idonei dei concorsi passati, abbandonati dal precedente Governo", ha aggiunto. (ANSA).