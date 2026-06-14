(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato in un post su X che l'attacco ai sobborghi meridionali di Beirut "ha dimostrato ancora una volta che gli Stati Uniti non sono disposti o non sono in grado di rispettare i propri impegni", accusando Washington di aver dato a Israele il "via libera". Così "non si ottengono vantaggi. Il gioco del poliziotto buono e poliziotto cattivo è passato di moda. Se non avete né la volontà né la capacità di adempiere ai vostri impegni, non è possibile parlare di proseguire lungo questa strada", ha affermato. (ANSA).