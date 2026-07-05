(ANSA) - TEHERAN, 05 LUG - Oggi "la nazione orgogliosa e invincibile dell'Iran ha testimoniato all'unanimità per il suo martire" (il defunto leader supremo Ali Khamenei) e "si è sollevata all'unisono, gridando dal profondo del cuore: 'Ya Latharat Al-Hussein': lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, riferendosi al motto in arabo pronunciato durante i funerali di Khamenei, iniziati ieri, per chiedere "vendetta" per la sua morte durante gli attacchi di Usa e Israele partiti il 28 febbraio scorso. Il motto originale invoca la vendetta per il martirio del terzo imam sciita, Hussein. Ghalibaf ha fatto queste dichiarazioni in un post su X, condividendo un video dello slogan pronunciato durante le cerimonie. (ANSA).