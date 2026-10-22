(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Fermare la violenza in atto è necessario, ma non si può rispondere al malessere diffuso con altra violenza, moltiplicando i silenzi politici o inasprendo gli interventi repressivi attraverso ripetuti decreti che promettono mediaticamente la sicurezza, rinunciando a ragionare nel dibattito pubblico sulle cause del disagio sociale e sulle azioni possibili per darvi risposte". Così la rivista dei gesuiti italiani 'Aggiornamenti Sociali'. I vandalismi vanno condannati ma "dovremmo chiederci quanto sia credibile farlo" visto che prevale "la giustificazione del ricorso alla forza, infischiandosene di leggi e limiti al proprio potere". (ANSA).