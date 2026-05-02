(ANSA) - BERLINO, 02 MAG - Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania era previsto e che l'Europa deve fare di più per garantire la propria sicurezza. "Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa e anche dalla Germania era prevedibile", ha affermato Boris Pistorius in una dichiarazione inviata dal suo ministero. "Noi europei dobbiamo assumerci una maggiore responsabilità per la nostra sicurezza", ha aggiunto. (ANSA).