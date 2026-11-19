(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Noi chiediamo con urgenza un provvedimento di inibizione, che possa arrivare anche oggi o comunque in tempi molto brevi". Lo hanno spiegato gli avvocati Stefano Commodo e Stefano Bertone, legali del Movimento Italiano Genitori-Moige e di una decina di famiglie, prima di entrare in aula, davanti al Tribunale civile di Milano, per l'ultima udienza di discussione della class action intentata contro Meta, nello specifico Instagram e Facebook, e contro TikTok. Nel ricorso, depositato "un anno e tre mesi fa", come hanno chiarito, chiedono che i giudici impongano alle piattaforme delle modifiche, tra cui una verifica reale dell'età, al posto della semplice autodichiarazione, con divieto di accesso sotto i 16 anni, consenso dei genitori per la fascia 13-16, divieto assoluto sotto i 13 anni. Presente all'udienza, come già lo scorso maggio, Irene Roggero, madre di una bambina di 12 anni, che si è suicidata nel febbraio 2024, anche lei tra i ricorrenti contro i colossi social. "Per noi è stata una tragedia - aveva già raccontato la donna - probabilmente nata da altro, ma sicuramente accelerata, spinta, da algoritmi e navigazioni: in sei mesi è stata come una malattia fulminante e noi eravamo senza armi". "Vengono usati degli algoritmi che creano una dipendenza patologica e stimolano comportamenti violenti", ha chiarito Antonio Affinita, direttore generale del Moige. Con i loro documenti e memorie, infatti, i ricorrenti chiedono anche di intervenire al più presto proprio sugli algoritmi. Dopo l'udienza di oggi, i giudici della Sezione specializzata imprese entreranno in riserva e decideranno probabilmente nel giro di un paio di settimane o più. "La nostra - ha aggiunto Affinita - non è una crociata contro internet o i social, ma contro i comportamenti scorretti, perché i minori si ammalano e muoiono e hanno bisogno di cure che devono pagare i loro genitori. Qua - ha concluso - noi rappresentiamo milioni di genitori e chiediamo con forza queste inibizioni per la salute dei nostri figli". (ANSA).