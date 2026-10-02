(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Generali ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di una partecipazione pari a circa il 9,9% in Banco de Crédito Cooperativo (BCC), holding di Grupo Cooperativo Cajamar (GCC), per un corrispettivo pari a 150 milioni di euro. L'operazione rappresenta un passo significativo nell'evoluzione della partnership di bancassurance tra Generali e GCC, uno dei principali gruppi finanziari spagnoli, avviata oltre 20 anni fa. L'investimento rafforza inoltre l'allineamento strategico tra le due società e consolida il ruolo di Generali come partner assicurativo di riferimento in Spagna. L'operazione è pienamente in linea con il piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence di Generali, che ha l'obiettivo di accelerare la crescita nei principali mercati europei nei quali il gruppo vanta già dimensioni rilevanti e una posizione di leadership, anche attraverso solide reti in franchising e partnership di lungo periodo. L'operazione, che sarà realizzata da Generali Spagna attraverso il proprio portafoglio di investimenti, non avrà un impatto materiale sul Solvency Ratio del Gruppo. Il perfezionamento è previsto nella seconda metà del 2027, subordinatamente all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari. (ANSA).