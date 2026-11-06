(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Il capo di Stato maggiore dell'esercito, generale di corpo d'armata Carmine Masiello, ha visitato a Milano i principali siti presidiati dal contingente impiegato nell'operazione 'Strade Sicure'. La visita si inserisce nel contesto del potenziamento del dispositivo di sicurezza in città con l'arrivo di 500 paracadutisti provenienti dai reparti della brigata Folgore. Il generale Masiello, accompagnato dai comandanti dei raggruppamenti Milano e Lombardia-Trentino Alto Adige, ha visitato le aree sensibili e i siti fissi dell'area metropolitana dove i militari operano in sinergia e coordinamento con le forze dell'ordine per la prevenzione della criminalità e il controllo del territorio. Durante gli incontri il capo di Stato maggiore ha espresso apprezzamento "per la professionalità, il senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrati quotidianamente dai soldati" e ne ha sottolineato "la prontezza operativa e la flessibilità d'impiego in un contesto urbano complesso". "Il soldato è la nostra risorsa più preziosa - ha detto Masiello -, il volto concreto del nostro impegno al servizio del Paese: con disciplina e dedizione ogni giorno contribuisce concretamente alla sicurezza dei cittadini e delle Istituzioni. I valori che esprimete attraverso il vostro operato - ha aggiunto rivolgendosi ai militari - sono motivo di orgoglio per tutto l'esercito e per la Nazione". (ANSA).