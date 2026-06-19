(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "L'attuale scenario di sicurezza internazionale sta attraversando una fase di profonda trasformazione. L'Italia sta dimostrando il suo impegno aumentando la spesa per la difesa e, soprattutto, ponendosi come principale contributore europeo di forze in tutte le operazioni dell'Alleanza". Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, intervenendo a Lago Patria alla cerimonia per il 75/o anniversario del Comando Nato di Napoli (Allied joint force command Naples). "Abbiamo sempre dato - ha ricordato Portolano - un contributo significativo e abbiamo svolto un ruolo molto concreto sul campo a sostegno della stabilità regionale. Inoltre, i nostri interessi strategici sono strettamente legati al fianco meridionale dell'Alleanza, al Medio Oriente e ai Balcani, da dove provengono molte delle sfide e delle minacce per l'Europa e l'area del Mediterraneo". "Indipendentemente da come possa cambiare l'equilibrio di potere internazionale - ha proseguito il generale - i principi fondanti della Nato rimangono immutabili. Ciò che cambia è la distribuzione dei pesi all'interno dell'Alleanza, attraverso un ruolo sempre più importante e responsabile svolto dagli Alleati europei; ed è a questa Alleanza, salda nei suoi valori e capace di adattarsi, che l'Italia continuerà a offrire il suo pieno contributo". (ANSA).