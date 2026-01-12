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(ANSA) - L'AQUILA, 12 GEN - Risveglio gelido in Abruzzo, con temperature sottozero dal settore interno a quello costiero: secondo i dati diffusi da Caput Frigoris, sulla rete di monitoraggio meteo-ambientale gestita dall'associazione aquilana, spicca il valore di -23,6°C registrato sull'altopiano delle Cinque Miglia. Minime molto basse anche ai Piani di Pezza (-22,4°C) e a Campo Felice in zona impianti (-21,9°C). Nel paese di Rocca di Mezzo sono stati registrati -15,9°C. Si tratta di località tutte in provincia dell'Aquila. Sottozero anche lungo la costa: Giulianova Lido -2,4°C, Pineto -1,3°C, nel Teramano, Montesilvano (Pescara) -0,6°C, Francavilla al Mare (Chieti) -0,2°C. (ANSA).