(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Gedi annuncia in una nota la nomina di Annalisa Cuzzocrea alla direzione di HuffPost Italia. "Annalisa Cuzzocrea porta a HuffPost una solida esperienza giornalistica e una profonda conoscenza della politica e delle istituzioni. Le affidiamo la guida della testata con fiducia, certi che saprà valorizzarne l'identità e accompagnarne lo sviluppo, insieme alla redazione", dichiara Mirja Cartia d'Asero, presidente e amministratrice delegata di Gedi. Editorialista e inviata di Repubblica, Cuzzocrea ha seguito i principali avvenimenti politici degli ultimi anni. Nel corso della sua carriera ha lavorato a Radio Capital e Repubblica Tv, è stata vicedirettrice de La Stampa. (ANSA).