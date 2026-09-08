(ANSA) - LONDRA, 08 SET - Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline (116,5 milioni di euro) per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, "prima dell'inverno", ha annunciato il ministero della Difesa. Mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma Nato dedicato al sostegno di Kiev, questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, "aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno", ha affermato il ministero in una dichiarazione. (ANSA).