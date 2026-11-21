(ANSA) - WASHINGTON, 21 NOV - Un volo della Delta Air Lines è rimasto bloccato all'aeroporto internazionale Logan di Boston dopo che un gatto a bordo è uscito dal suo trasportino, e ha iniziato a girare liberamente all'interno della cabina. Mentre l'aereo diretto in Florida stava rullando verso la pista per il decollo, il pilota ha contattato la torre di controllo chiedendo di potersi fermare causa di "una situazione in cabina". Qualche minuto più tardi, il pilota ha chiesto di poter riprendere la sequenza di partenza. "Grazie per la disponibilità; avevamo un gatto a spasso in cabina", ha spiegato. "Questa è nuova", ha commentato con una battuta il controllore di volo. "Buona giornata... miao!" (ANSA).