(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima. Da quanto si è saputo le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, verranno sentite come testimoni domani, 5 maggio, o a Milano o a Pavia. Marco Poggi, invece, mercoledì 6, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara, è stato convocato per l'interrogatorio. È probabile che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. (ANSA).