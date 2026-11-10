(ANSA) - MILANO, 10 NOV - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato convocato come testimone per domani nell'inchiesta dei pm pavesi sulla presunta corruzione in atti giudiziari, trasmessa da Brescia dopo che la posizione dello stesso Venditti è stata archiviata. Sarà sentito come persona informata sui fatti e dopo la sua archiviazione è stata trasmessa ai pm pavesi la posizione di Giuseppe Sempio, che resta indagato per corruzione in atti giudiziari per un presunto passaggio di denaro per favorire l'archiviazione del figlio nella prima indagine sul caso Garlasco del 2016-2017. (ANSA).