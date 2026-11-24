(ANSA) - SIRACUSA, 24 NOV - Sei misure interdittive, disposte dal gip del tribunale di Siracusa su richiesta dell'ufficio della Procura europea di Palermo, sono state eseguite dai finanzieri del comando provinciale aretuseo. I destinatari sono un funzionario scolastico e cinque imprenditori, accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico. Secondo l'accusa, gli indagati sarebbero coinvolti in un sistema illecito finalizzato a ottenere indebitamente finanziamenti pubblici europei e nazionali destinati all'innovazione degli ambienti scolastici e alla realizzazione di laboratori tecnologici. I fondi, per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, erano destinati a due istituti superiori della provincia di Siracusa per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi laboratori. Stando alle contestazioni, il funzionario scolastico, in concorso con un imprenditore originario di Modica, avrebbe ripetutamente alterato le procedure di gara per orientare la scelta dei fornitori, in cambio di tangenti pari al 15 per cento dell'imponibile fatturato alle scuole. La somma sarebbe stata poi ripartita in percentuali differenti: il 5 per cento al funzionario e il restante 10 per cento all'imprenditore. Le indagini hanno inoltre fatto emergere irregolarità nella certificazione delle prestazioni finanziate e nella rendicontazione delle attività del personale, avallate dal dirigente scolastico attraverso false attestazioni contabili e amministrative. I controlli dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero anche evidenziato che diversi lavori e forniture non rispettavano gli standard previsti dai capitolati o, in alcuni casi, non erano stati neppure eseguiti. Tra gli indagati figura anche il dirigente scolastico dei due istituti, la cui posizione sarà valutata dopo l'interrogatorio preventivo. Nei confronti del funzionario scolastico è stato inoltre disposto il sequestro di beni per oltre 30mila euro, ritenuto profitto dei reati contestati. (ANSA).