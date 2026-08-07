(ANSA) - VERONA, 07 AGO - "La sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti è la nostra massima priorità. L'episodio si è verificato al di fuori dell'area aperta al pubblico di Gardaland e il nostro team di emergenza, insieme ai Vigili del Fuoco, è intervenuto tempestivamente per gestire il principio di incendio. Il parco rimane aperto al pubblico". Così la direzione di Gardaland, in merito all'incendio divampato oggi da un generatore all'esterno del parco di Castelnuovo del Garda (Verona). Per quanto riguarda la dinamica, fa sapere la direzione, un guasto alla rete elettrica esterna ha reso necessaria l'attivazione dei generatori. Uno di questi ha sviluppato un principio di incendio di lieve entità e circoscritto, gestito nel giro di pochi minuti dal team interno di gestione delle emergenze. Secondo le prime valutazioni tecniche, fa sapere il parco, le temperature eccezionalmente elevate potrebbero aver contribuito al surriscaldamento dell'unità. A causa del guasto nella fornitura della rete elettrica, l'operatività delle attrazioni e dei servizi sta subendo temporanee variazioni condizionate alla disponibilità dell'alimentazione elettrica. Il parco, tuttavia, rimane operativo e aperto al pubblico. Nel frattempo la situazione resta monitorata. Nessun dipendente o ospite, sottolinea la direzione, è rimasto coinvolto o ferito a seguito dell'incidente. (ANSA).