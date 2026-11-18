(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Da un punto di vista umano, la sfiducia di Romeo è una vicenda direi ignobile. Dal lato politico è un'enorme stupidaggine che spacca il gruppo, adesso vedremo cosa resta dei cocci": così il senatore della Lega Massimo Garavaglia interpellato sulla sfiducia del capogruppo del Carroccio in Senato Massimiliano Romeo. Quanto a un suo eventuale ingresso nella nuova segreteria politica del partito, Garavaglia ha sottolineato che "dopo quello che aveva detto Salvini da Vespa non ho più avuto particolari dettagli. Mi sembra una cosa che va su un binario morto, ne prendo atto". (ANSA).