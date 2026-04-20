(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il Garante per la Privacy "ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A., per aver trattato illecitamente i dati personali di milioni di utenti". Lo annuncia una nota dell'Autorità. L'istruttoria - avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami pervenuti a partire da aprile 2024 - "ha riguardato, in particolare, le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay", che "comportavano un'ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano strettamente necessarie rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi". (ANSA).