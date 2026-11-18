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(ANSA) - ROMA, 18 NOV - In seguito ad un esposto presentato dal Sindacato dei militari che adombrava la violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista da parte di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, la procura di Roma ha aperto un fascicolo modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. Lo scrive Repubblica online. Nel documento presentato dal Sindacato, riporta il quotidiano, si chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca "il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta" del fascismo. (ANSA).