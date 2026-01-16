(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Riparte al rialzo la seduta per i future sul gas naturale ad Amsterdam. I contratti sul mese di febbraio salgono del 2,66% a 34 euro al megawattora ai livelli più alti da agosto. Un rialzo che prosegue da sei sedute consecutive, in uno dei periodi più freddi che ha messo a dura prova le forniture. Nell'ultima settimana il rialzo complessivo archiviato è del 20% e le temperature gelide che secondo i metereologi dovrebbero raggiungere l'Europa a fine mese rischiano di aumentare le tensioni con i livelli di riserva già al di sotto delle medie stagionali (al 52% contro una media quinquennale del 67%). (ANSA).