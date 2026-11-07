(ANSA) - PARMA, 07 NOV - Un furto da circa mezzo milione di euro è stato messo a segno nella villa di El Bilal Touré, attaccante del Parma. I ladri hanno portato via numerosi orologi di lusso e altri preziosi. Il colpo, come riferito da 12TvParma, è avvenuto probabilmente nella serata di lunedì, mentre il giocatore era impegnato a Bergamo nel match contro l'Atalanta, concluso con la vittoria per 3-0 dei crociati. L'amara scoperta martedì mattina quando il calciatore è rientrato nella sua villa di Mariano, alle porte di Parma, dopo aver dormito al centro sportivo di Collecchio. Sull'accaduto indaga la polizia. (ANSA).