(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA, 19 GIU - Tre cittadini albanesi, due già in carcere, sono stati denunciati dai Carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) che li hanno individuati come presunti autori di una serie di furti ad aziende del comparto orafo del Centro-Nord Italia, tra novembre e febbraio, nelle province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata. L'indagine affonda le sue radici nell'operazione dello scorso 26 febbraio, in cui i Carabinieri bassanesi avevano dato esecuzione, nell'hinterland milanese, a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Vicenza nei confronti di tre soggetti, due dei quali coincidono con gli odierni indagati. Da alcune perquisizioni in un garage sotterraneo a Trezzano sul Naviglio di Milano, vera e propria "base logistica" della banda, i militari avevano trovato una pistola semiautomatica Heckler&Koch e circa 53.000 euro in contanti, monili di pregio, orologi di lusso e targhe clonate. Il gruppo si muoveva con tecniche accurate per eludere le forze dell'ordine: usava vetture di grossa cilindrata intestate a prestanome, con targhe contraffatte di modelli "puliti" dello stesso colore e marca, riuscendo così a ingannare i sistemi di videosorveglianza urbana e autostradale. L'analisi della refurtiva sequestrata ha permesso di attribuire alla banda la responsabilità di dieci furti: ad Arezzo e provincia tre "colpi" tra novembre e febbraio, con l'asporto di oltre 23 chili di argento, semilavorati e monili per un oltre 110.000 euro; a Trevenzuolo (Verona) un furto di semilavorati in oro e argento, pietre preziose, cinque lingotti d'oro e due orologi Rolex; nel Vicentino una serie di incursioni, una fallita, e furti di preziosi e denaro contante; a Recanati e Potenza Picena furti di orologi, monili in oro e argento per oltre 55.000 euro. L'intera refurtiva, per un totale di 500mila euro, è stata restituita ai proprietari. (ANSA).