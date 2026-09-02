(ANSA) - UDINE, 02 SET - Un ciclista è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone lungo la strada statale 54, in località Sanguarzo, nel territorio di Cividale del Friuli (Udine). La vittima è un uomo di 60 anni, residente a Udine. Secondo una ricostruzione, il ciclista non si sarebbe fermato a uno stop, immettendosi sulla strada statale proprio mentre sopraggiungeva il furgone. L'uomo è stato travolto e inutile è stato il tempestivo intervento dei sanitari di un'ambulanza e dell'elisoccorso, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Cividale e San Pietro al Natisone per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. (ANSA).