NAPOLI. Niente funerale nel Napoletano, l'impresa funebre è abusiva. La salma era in partenza, tutti erano pronti per la marcia funebre. Arrivano però i carabinieri e fermano la celebrazione. Siamo a Pozzuoli e i carabinieri intervengono nell'impresa funebre di via Arco Felice Vecchio. La struttura è dotata di uffici al piano terra, di una Cappella, della camera ardente e di locali seminterrati per il deposito delle bare.



C'è anche un piazzale esterno per il veicoli funebri. Peccato che sia tutto abusivo e che più volte carabinieri e polizia locale hanno sanzionato i due imprenditori titolari della società. L'impresa, però, nonostante i ripetuti provvedimenti, continuava ad esercitare senza alcuna autorizzazione comunale e regionale. Quando i carabinieri sono arrivati, in uno dei veicoli c'era anche una salma con l'autista pronto per partire.



I militari hanno interrotto le operazioni, sanzionato i due imprenditori e anche l'autista che stava trasportando una salma su un veicolo non omologato e privo dei requisiti igienico-sanitari. Il veicolo ed il locale sono stati sequestrati. I parenti del defunto, avvertiti, hanno provveduto al cambio dell'impresa funebre.