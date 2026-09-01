(ANSA) - TORINO, 01 SET - Un fumogeno lanciato su un tram della linea 4: è accaduto ieri sera a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, e Gtt ha già sporto denuncia. Secondo quanto riferito dall'azienda di trasporto pubblico locale, intorno alle 20, una vettura della linea che attraversa la città da nord a sud ha dovuto interrompere il servizio a causa del lancio di un fumogeno all'interno del tram, scagliato dall'esterno mentre il veicolo si trovava in fermata. La presenza di fumo a bordo, spiega ancora Gtt, ha fatto attivare la spia dell'allarme antincendio. "I passeggeri sono stati fatti scendere con la massima regolarità", precisa l'azienda, e l'autista ha poi portato il mezzo in deposito per la necessaria sostituzione. "L'evento non ha comportato ulteriori interruzioni del servizio sulla linea, che ha proseguito regolarmente.", aggiunge Gtt che metterà a disposizione delle forze dell'ordine le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza di bordo per l'individuazione dei responsabili. (ANSA).