(ANSA) - FOGGIA, 03 LUG - I tecnici delle Ferrovie del Gargano sono ancora al lavoro lungo la linea ferroviaria del Gargano, la San Severo Peschici, interessata nella serata di ieri da un fulmine che ha colpito, al km 59 la linea elettrica, ovvero 'linea di contatto', il cavo di alimentazione del treno. I treni circolano regolarmente questa mattina sulla tratta Foggia-Severo-San Nicandro Garganico (e viceversa), mentre bus sostitutivi sono in servizio sulla tratta San Nicandro Garganico-Peschici Calenella. I danni riguardano solo un metro di linea a ridosso della stazione di Ischitella. In giornata, stando a quanto si apprende, dovrebbero terminare i lavori e tutta la linea dovrebbe riprendere regolarmente. Nessun danno è stato riportato dalle persone ma solo disagi alla circolazione. "I treni - fa sapere Ferrovie in un post social - sono praticamente schermati e i fulmini non possono provocare danni perché la linea scarica a terra. Anche ieri il sistema di protezione del Pop ha ben svolto il suo compito. Al momento del contatto a bordo del treno c'erano 13 viaggiatori recuperati a mezzo bus. Tempestivo è stato l'intervento dei tecnici al lavoro durante la notte e questa mattina". (ANSA).