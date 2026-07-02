(ANSA) - BARI, 02 LUG - Un fulmine ha colpito, al km59, la linea elettrica, 'linea di contatto', ovvero il cavo di alimentazione del treno, delle Ferrovie del Gargano tra Rodi e San Menaio, in provincia di Foggia. La circolazione ferroviaria tra San Severo e Peschici risulta bloccata. Nessun danno a persone, solo disagi per la circolazione. Tecnici di Ferrovie del Gargano sono già al lavoro per il ripristino della condotta danneggiata dal fulmine e per ripristinare la linea. Sono stati attivati servizi sostitutivi con bus. (ANSA).