(ANSA) - LIMA, 05 APR - Keiko Fujimori resta in testa nelle intenzioni di voto a una settimana dalle presidenziali in Perù, mentre si fa sempre più serrata la corsa per il secondo posto che vale l'accesso al ballottaggio del 7 giugno. Secondo un sondaggio Datum pubblicato da El Comercio, la leader di Fuerza Popular sale al 14,5%, in crescita rispetto alla rilevazione precedente. Alle sue spalle avanza Carlos Álvarez, ex comico e candidato che si definisce "pragmatico", al 10,9%, mentre Rafael López Aliaga scivola al 9,9%. Più distanti Jorge Nieto (6%), Ricardo Belmont (5,5%) e Roberto Sánchez (4,9%). In calo Alfonso López Chau, ora al 4,7%. Anche altri due sondaggi, diffusi da Ipsos Perú e Cpi, confermano Fujimori al primo posto con percentuali rispettivamente al 13% e all'11,8%. Il numero degli indecisi, secondo Datum, è sceso al 16,8%, ma il quadro resta molto fluido in un'elezione con 35 candidati e forti margini di volatilità. Al momento non emerge alcun candidato in grado di superare il 50% al primo turno. (ANSA).