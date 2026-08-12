(ANSA) - VERONA, 12 AGO - Quindici persone hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per sintomi da intossicazione in seguito ad una fuga di gas in un hotel a Peschiera del Garda, nel Veronese. L'albergo, in località Frassino, è stato evacuato a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con sei mezzi e con l'eliambulanza, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno proceduto con le operazioni di verifica dell'impianto e di messa in sicurezza dell'hotel. Gli ospiti dell'albergo che hanno necessitato di accertamenti sono stati ricoverati negli ospedali di Verona, a Borgo Trento, Negrar di Valpolicella, Peschiera del Garda e Villafranca di Verona; tra questi 8 sono in codice giallo e gli altri in verde, nessuno è in condizioni critiche. (ANSA).