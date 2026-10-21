(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu sta spingendo per la ripresa di attacchi su larga scala contro l'Iran e all'inizio di questo mese aveva incaricato le sue forze armate di pianificare una nuova offensiva di vasta portata. Lo scrive il Financial Times. Secondo tre persone a conoscenza dei fatti, l'esercito israeliano si era preparato per una campagna di bombardamenti di più giorni, prevista per il fine settimana del 10 ottobre, che avrebbe preso di mira infrastrutture civili come centrali elettriche, impianti nucleari e obiettivi del regime. La missione alla fine non è andata avanti, e le fonti vicine alla vicenda hanno citato l'opposizione del presidente Donald Trump alla ripresa del conflitto prima delle elezioni di medio termine statunitensi del 3 novembre. Secondo quanto riferito al Ft, l'attacco era stato concepito per superare in intensità l'offensiva congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata a febbraio. Sebbene non sia ancora chiaro se gli Stati Uniti avrebbero dovuto partecipare direttamente all'operazione, una delle persone a conoscenza dei fatti ha affermato che "non è uno scenario irragionevole" che Israele e Washington riprendano gli attacchi nelle prossime settimane. "O ci sarà un accordo o un attacco", ha detto la persona, suggerendo che l'obiettivo americano fosse quello di costringere l'Iran ad accettare i termini con gli Stati Uniti nell'ambito di un accordo sullo Stretto di Hormuz e sul programma nucleare di Teheran che porrebbe fine definitivamente alla guerra. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth si è recato in Israele lunedì per colloqui con Netanyahu e altri alti funzionari. Una fonte ha affermato che funzionari israeliani avrebbero presentato un elenco aggiornato di obiettivi in Iran, inclusi obiettivi infrastrutturali civili che non erano stati colpiti all'inizio di quest'anno. Un'altra persona ha avvertito che l'operazione militare israeliana proposta all'inizio di questo mese potrebbe essere stata parte di un tentativo di "fare pressione sull'Iran" nei negoziati, e che in definitiva la decisione di procedere spettava al presidente degli Stati Uniti. Le Forze di Difesa Israeliane sono comunque in stato di massima allerta da diverse settimane, e hanno adottato la misura insolita di annullare i permessi per tutte le truppe a partire da giovedì fino alle elezioni parlamentari israeliane, che si terranno il 27 ottobre. (ANSA).