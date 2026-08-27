(ANSA) - BRUXELLES, 27 AGO - La Francia sta sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo, mentre Parigi si avvia a difficili negoziati sul bilancio e alle presidenziali. Lo scrive il Financial Times, rilevando che per gran parte dell'estate il rendimento del decennale italiano sia rimasto sotto quello francese, in un'inversione del rapporto storico tra i due. Ci sono segnali di una "riallocazione" degli investitori dai titoli francesi a quelli italiani, afferma al quotidiano Tomasz Wieladek, di T Rowe Price. Ft lega la svolta alla "forte disciplina fiscale" e alla "stabilità politica" di Roma. (ANSA).