(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Possibili ripercussioni sul servizio" ferroviario per lo sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane: dalle ore 21 di oggi, venerdì 27, alle ore 21 di sabato 28 febbraio 2026". Lo rende noto l'azienda rilevando che "gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale". Per il trasporto Regionale, aggiunge la nota, "sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle 6 alle 9, e dalle 18 alle 21 di sabato 28 febbraio". Trenitalia, "tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione" precisa la nota. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio. (ANSA).