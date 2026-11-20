(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo Fs: dalle ore 21 di oggi, venerdì 20, alle ore 20 di sabato 21 novembre 2026. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale, avverte il gruppo. Per il trasporto del Regionale saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di sabato 21 novembre. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, "invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione". Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio. (ANSA).