(ANSA) - LONDRA, 03 MAR - L'Office for Budget Responsibility (Obr) ha rivisto al ribasso, all'1,1%, le previsioni di crescita del Pil britannico quest'anno, rispetto al precedente 1,4%. Mentre per il 2027 e il 2028 il Pil aumenterà più del previsto, all'1,6%, e all'1,5% nei due anni successivi. Lo ha dichiarato la cancelliera dello Scacchiere britannica, Rachel Reeves, presentando alla Camera dei Comuni le misure finanziarie del governo laburista di Keir Starmer nel consueto aggiornamento di bilancio. In precedenza anche la Bank Of England aveva diffuso stime sulla riduzione del Pil quest'anno. (ANSA).