(ANSA) - ROMA, 15 SET - Nuove tensioni tra Russia ed Europa/Nato: una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del Paese nordico, membro della Nato, come riporta il Copenhagen Post. L'elicottero stava svolgendo una missione di routine per fotografare la nave russa, ha riferito il Comando della Difesa danese. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente, ha preannunciato separatamente all'emittente TV2 il ministro della Difesa Jeppe Bruus. (ANSA).