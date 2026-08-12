(ANSA) - BRUXELLES, 12 AGO - La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, "in ultima istanza", anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Folketing, il Parlamento di Copenaghen, nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. "Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa", ha affermato Frederiksen, secondo quanto riportato tra gli altri da TV 2 Nyheder, definendo "inquietanti" le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta. (ANSA).