(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Frecciarossa cambia identità visiva e accelera sul rinnovo della flotta. Il brand di Trenitalia (Gruppo FS) ha presentato oggi alla stazione di Milano Centrale il nuovo logo, simbolo di una fase di evoluzione industriale che accompagna l'ingresso in servizio dei treni di ultima generazione e il rafforzamento complessivo dell'offerta Alta Velocità. Alla cerimonia, ospitata al binario 21, hanno partecipato l'ad e dg di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, il chief corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del gruppo FS Giuseppe Inchingolo e il direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia Mario Alovisi. Presente anche un convoglio con la nuova "F" applicata su muso, fiancate e interni. Il marchio richiama la forma della freccia e prende vita in una "F" inclinata di 45 gradi, segno grafico che esprime velocità, dinamismo e tensione verso il futuro. Il concept sintetizza i valori del brand - Future, Forward, Fast, First e For All - e sarà esteso progressivamente su treni, lounge e touchpoint fisici e digitali, insieme a un sound logo e alla certificazione del "Rosso Frecciarossa" con Pantone. "Il nuovo logo Frecciarossa rappresenta un'evoluzione coerente con il percorso industriale che stiamo portando avanti - ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia - ed è il simbolo di un rinnovamento che accompagna la crescita del brand, puntando su innovazione e qualità del servizio. Lo affianchiamo all'ingresso in flotta dei Frecciarossa di nuova generazione, simbolo dell'eccellenza tecnologica e stilistica italiana, progettati per offrire il massimo in prestazioni, comfort, sicurezza e sostenibilità". Il rebranding procede in parallelo con il piano di rinnovo della flotta: è entrato oggi in servizio il quinto Frecciarossa di nuova generazione, parte del programma che prevede 46 nuovi convogli, con quattro già consegnati entro lo scorso dicembre. I treni, progettati da Hitachi Rail e costruiti negli stabilimenti italiani di Pistoia e Napoli, possono viaggiare su sette reti europee, raggiungono i 300 km/h (omologati fino a 360) e puntano su comfort, sicurezza e sostenibilità, con un tasso di riciclabilità del 97,1%. (ANSA).