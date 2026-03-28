(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Pretendiamo che Piantedosi oggi dia una risposta e che Tajani, che è il ministro degli Esteri, convochi l'ambasciatore tedesco". Lo ha detto Nicola Fratoianni (Avs) parlando della vicenda di Ilaria Salis. "Vogliamo sapere che sta succedendo. È una vicenda gigantesca. Poi ci muoveremo con i nostri gruppi parlamentari in Europa sul Parlamento europeo, sulla Commissione, ma intanto chiediamo che le autorità della Repubblica ci dicano che cosa stanno facendo. Vogliamo che queste risposte ce le dia il governo della Repubblica. Pretendiamo che ce le diano Piantedosi e Tajani", ha aggiunto alla manifestazione 'No Kings' in corso a Roma. (ANSA).