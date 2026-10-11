(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - "Santo Padre Leone, vogliamo esprimerti la nostra gratitudine per la tua fiducia e umiltà nel condividere con tutti noi, con tutta la Chiesa, la notizia dell'operazione che subirai nei prossimi giorni. Noi frati della Basilica papale di san Francesco in Assisi ti assicuriamo la nostra preghiera - insieme a quella di tutti i fratelli e le sorelle che si uniscono alle nostre celebrazioni, di persona e online - affinché tu possa affrontare con la massima serenità questa difficoltà e soprattutto affinché tutto vada per il meglio. Dio ti benedica". E' quanto scrivono sui social i francescani del Sacro convento di Assisi. La città attende il Papa il prossimo 27 ottobre, al convegno interreligioso di Sant'Egidio sulla pace a 40 anni dallo storico incontro voluto da Papa Wojtyla. Un appuntamento annunciato da Sant'Egidio nei giorni scorsi. (ANSA).