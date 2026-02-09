(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Nino Frassica torna a Sanremo: l'indiscrezione, lanciata da Chi, trova conferma in ambienti dello spettacolo. L'attore sarà tra i protagonisti di Sanremo Top, due serate speciali in onda dopo il festival, il 7 e il 14 marzo su Rai1, e Carlo Conti potrebbe coinvolgerlo sul palco dell'Ariston, probabilmente nella finale di sabato 28 febbraio, per lanciare il nuovo programma. L'anno scorso Frassica era stato co-conduttore della seconda serata del festival di Conti, lasciando il segno con la sua comicità surreale e ironizzando sull'annuncio del vincitore ("è da novembre che si sa..."), sull'audience ("il 199 per cento di share"), tra un'esilarante biografia dell'altro 'co-co' Cristiano Malgioglio, una parodia di Affari Tuoi e l'ironia sulla tv del dolore. Tra i volti più amati del piccolo schermo, veste i panni del maresciallo Cecchini in Don Matteo ed è nel cast fisso del Tavolo di Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio sul Nove. (ANSA).