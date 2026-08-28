(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Resterà chiusa nella notte la strada della Valle Argentera, nel Torinese, colpita oggi da diversi piccoli eventi franosi a causa del maltempo, tra cui una frana che ha interessato l'imbocco della località Brusà del Plan. Nel pomeriggio sono iniziate le operazioni di rimozione di fango e detriti, che saranno sospese durante la notte e riprenderanno domani, come è stato reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Nel corso degli interventi, che hanno impegnato tre squadre dei vigili del fuoco di Torino e l'elicottero Drago, sono state soccorse otto persone rimaste bloccate sulla strada nella zona di Clot de la Batüa mentre tentavano di raggiungere le proprie abitazioni. Il gruppo è stato recuperato e trasferito in un luogo sicuro, da dove ha potuto proseguire autonomamente verso casa. I vigili del fuoco hanno monitorato anche un'area di sosta camper nelle vicinanze, dove si trovavano una decina di persone. Non è stato necessario procedere all'evacuazione. (ANSA).