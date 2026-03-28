(ANSA) - LIONE, 28 MAR - Una giovane turista israeliana di 12 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una di notte alla stazione di Belleville, in Savoia, Francia, secondo quanto riferito dalla prefettura del dipartimento. Altre 14 persone, tutte di nazionalità israeliana, si trovavano a bordo del mezzo che ha percorso diversi metri all'indietro un ripido pendio prima di ribaltarsi. I feriti lievi sono stati soccorsi e due di loro sono stati trasportati all'ospedale di Albertville, secondo quanto dichiarato dal viceprefetto Bruno Charlot. L'incidente è avvenuto mentre il gruppo stava lasciando l'hotel per recarsi all'aeroporto. (ANSA).