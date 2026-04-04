- BERGAMO, 04 APR - Disagi in valle Brembana stamani a causa di un distacco di massi che ha imposto la chiusura della carreggiata in direzione Bergamo della statale 470 all'imbocco del ponte di Sedrina. La frana si è verificata poco dopo le 5, quando il materiale roccioso è precipitato dal versante sovrastante la carreggiata, in corrispondenza di un muraglione alto circa 40 metri: si tratta della strada principale della valle Brembana. Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura della carreggiata. Si continua a viaggiare, invece, in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, insieme ai tecnici di Anas, al sindaco e ai carabinieri. Anche con l'utilizzo di una gru i vigili del fuoco stanno valutando la situazione per capire la consistenza del distacco rosccioso. Lunghe code si sono formate fin dalle prime ore del mattino, con traffico lungo l'asse principale della valle.